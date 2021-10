Dora Lagreca, suicidio o incidente: cosa sappiamo finora (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La morte della giovane Dora Lagreca è sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Potenza: quali sono le ipotesi Dora Lagreca (foto Instagram)Potenza è ancora sconvolta per la scomparsa della 30enne Dora Lagreca, di origini salernitane. Continuano le indagini per la morte della ragazza avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 ottobre. La tragedia si è consumata in via Di Giura: Dora è precipitato dal quarto piano della casa dove da poco tempo condivideva con Antonio Capasso, il suo fidanzato. Sentito per ore dai carabinieri da non indagato, successivamente su di lui è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Ma che la giovane si sia tolta la vita lo escludono i familiari, gli amici e l’avvocato che in questi giorni hanno ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La morte della giovaneè sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Potenza: quali sono le ipotesi(foto Instagram)Potenza è ancora sconvolta per la scomparsa della 30enne, di origini salernitane. Continuano le indagini per la morte della ragazza avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 ottobre. La tragedia si è consumata in via Di Giura:è precipitato dal quarto piano della casa dove da poco tempo condivideva con Antonio Capasso, il suo fidanzato. Sentito per ore dai carabinieri da non indagato, successivamente su di lui è stato aperto un fascicolo per istigazione al. Ma che la giovane si sia tolta la vita lo escludono i familiari, gli amici e l’avvocato che in questi giorni hanno ...

