Dopo il reportage di BgNews, via la sporcizia alle Aler di via Moroni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bergamo. Molti dei cestini fino a pochi giorni fa stracolmi, ora sono vuoti. E anche i locali dei contatori del gas, trasformati in vere e proprie discariche, sono tornati alla loro funzione originale. Il lavoro da fare è ancora tanto (nei box, ad esempio, la situazione è praticamente immutata) ma qualcosa si è mosso alle case Aler di via Moroni, dove sono stati effettuati dei lavori di pulizia Dopo il reportage di Bergamonews sul degrado e l'incuria. Tra i cortili e le aiuole del complesso si vedeva un po' di tutto: bottiglie, cartacce, mascherine, persino reggiseni e pannolini, gomme d'auto e carcasse di biciclette.

