Crotone, spara al rivale d'amore: 19enne arrestato per tentato omicidio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, hanno arrestato un 19enne martedì 12 ottobre, accusato di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. I fatti risalgono al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di, hannounmartedì 12 ottobre, accusato die detenzione illegale di arma da fuoco. I fatti risalgono al ...

Advertising

infoitinterno : Crotone, spara al rivale d’amore: 19enne arrestato per tentato omicidio - Strill_it : Spara a coetaneo per gelosia: arrestato 19enne per tentato omicidio - CN24_tv : Isola Capo Rizzuto. “Non devi vedere più la mia ex”: 19enne spara al “rivale” ?? VIDEO ? - DiscepoloM : @marcullo02 @_talebanikov @OnofrioFabbiano @NandoPiscopo1 Il Salisburgo ti spara il prezzo, se ci arrivi te lo dann… -