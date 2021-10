Covid | morti e contagi | cosa è cambiato rispetto a ottobre 2020

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cambio di direzione di tutte le curve epidemiologiche: casi, deceduti, tasso di positività, terapie intensive. L’effetto dei vaccini sull’epidemia Perché l’anno scorso non c’erano. Con oltre 43,4 milioni di coperti a ciclo completo e 2,44 milioni in attesa del richiamo

WRicciardi : Covid, Il Parlamento Uk contro Johnson: 'Un fallimento epocale la strategia dell'immunità di gregge, migliaia di mo… - MediasetTgcom24 : Covid, Aifa: 16 morti correlabili ai vaccini, 0,2 casi su un milione di dosi #Covid

Le terapie intensive occupate sono 42, mentre sono 338 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari Covid. Sono 157 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid ...In Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 191 nuovi casi di positività al Coronavirus (sulla base di 9.710 tamponi registrati).