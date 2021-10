Atalanta, meno infortuni rispetto allo scorso anno ma più pesanti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In questa stagione la cavalcata dell’Atalanta è stata condizionata da numerosi infortuni. Da agosto a oggi sono sette i giocatori che hanno avuto e stanno avendo problemi fisici, cinque di questi hanno già dovuto dare forfait per alcune partite di campionato. Al lungodegente Hateboer che è ancora ai box da diversi mesi, si è aggiunto Zapata a inizio anno e Muriel qualche gara più tardi. Nelle ultime settimane invece è toccato a Gosens e Toloi. Ultimi della lista in termini di tempistiche ma non altrettanto se consideriamo l’importanza sono Pessina e Djimsiti. A differenza dello stesso periodo dello scorso campionato dove gli infortuni erano stati molti di più (alla settima giornata erano 35 le sfide saltate in Serie A da tutti giocatori della rosa ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In questa stagione la cavalcata dell’è stata condizionata da numerosi. Da agosto a oggi sono sette i giocatori che havuto e stavendo problemi fisici, cinque di questi hgià dovuto dare forfait per alcune partite di campionato. Al lungodegente Hateboer che è ancora ai box da diversi mesi, si è aggiunto Zapata a inizioe Muriel qualche gara più tardi. Nelle ultime settimane invece è toccato a Gosens e Toloi. Ultimi della lista in termini di tempistiche ma non altrettanto se consideriamo l’importanza sono Pessina e Djimsiti. A differenza dello stesso periodo dellocampionato dove glierano stati molti di più (alla settima giornata erano 35 le sfide saltate in Serie A da tutti giocatori della rosa ...

