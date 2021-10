Assalto alla sede Cgil, Conte a La7: “Meloni la smetta di dire che è alla ricerca della matrice perduta”. Botta e risposta con Sallusti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Giorgia Meloni dovrebbe smetterla di dire che è alla ricerca della matrice perduta, così come, riguardo all’inchiesta di Fanpage, non può buttare la palla in tribuna dicendo che prima deve vedere i filmati integrali per poi riparlarne. Ci sono momenti in cui bisogna prendere posizione in modo chiaro, altrimenti si alimentano ambiguità e incertezze rispetto ai cittadini”. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dal leader del M5s, Giuseppe Conte, in un serrato Botta e risposta col direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che pochi minuti prima, sbagliando il giorno della manifestazione indetta dai sindacati e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Giorgiadovrebbe smetterla diche è, così come, riguardo all’inchiesta di Fanpage, non può buttare la pin tribuna dicendo che prima deve vedere i filmati integrali per poi riparlarne. Ci sono momenti in cui bisogna prendere posizione in modo chiaro, altrimenti si alimentano ambiguità e incertezze rispetto ai cittadini”. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dal leader del M5s, Giuseppe, in un serratocolttore di Libero, Alessandro, che pochi minuti prima, sbagliando il giornomanifestazione indetta dai sindacati e ...

Advertising

fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, Segre firma la mozione di LeU per lo scioglimento di Forza Nuova - reportrai3 : Arrestati i vertici di Forza Nuova: hanno guidato l’assalto dei no green pass alla sede Cgil. Indaga l’antiterroris… - NicolaPorro : ??Attacco alla #Cgil annunciato dal palco un'ora e mezza prima. E nessuno ha fatto nulla per impedirlo. Guardate qui… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: C'è un video, diffuso ieri da Quarta Repubblica, che dimostra che 2 ore prima dell'assalto alla CGIL la cosa era stata… - RobertoSignore7 : RT @MassimoUngaro: Come stupirci dell'assalto alla #CGIL se pure alcuni esponenti delle istituzioni dicono che viviamo in #Dittatura ? Dal… -