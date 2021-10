Antonio Mirante al Milan, è ufficiale: accordo fino a fine stagione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Adesso è davvero ufficiale: Antonio Mirante è il nuovo portiere del Milan. I rossoneri, dopo aver perso Mike Maignan per questi ultimi mesi del 2021, sono immediatamente corsi ai ripari prelevando dalla lista gratuita l’ex estremo difensore della Roma. Per l’esperto numero uno di Castellammare di Stabia è arrivato un accordo con i meneghini fino alla fine di questa stagione sportiva. Il numero 83 dovrà cercare di far rimpiangere il meno possibile il francese ex Lille, uno dei fattori estremamente positivi di questo ottimo inizio di campionato degli uomini di Stefano Pioli. Nella sua ultima esperienza in un club di massima serie, il portiere ha difeso i pali dei capitolini dal 2018 al 2021 scendendo in campo in 29 occasioni. Antonio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Adesso è davveroè il nuovo portiere del. I rossoneri, dopo aver perso Mike Maignan per questi ultimi mesi del 2021, sono immediatamente corsi ai ripari prelevando dalla lista gratuita l’ex estremo difensore della Roma. Per l’esperto numero uno di Castellammare di Stabia è arrivato uncon i meneghinialladi questasportiva. Il numero 83 dovrà cercare di far rimpiangere il meno possibile il francese ex Lille, uno dei fattori estremamente positivi di questo ottimo inizio di campionato degli uomini di Stefano Pioli. Nella sua ultima esperienza in un club di massima serie, il portiere ha difeso i pali dei capitolini dal 2018 al 2021 scendendo in campo in 29 occasioni....

Advertising

acmilan : Official Statement: Antonio Mirante ? - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio… - DiMarzio : #Milan, Antonio #Mirante è arrivato per le visite mediche - hadli_1899 : RT @acmilan: Official Statement: Antonio Mirante ? - yoshi5477 : RT @acmilan: Official Statement: Antonio Mirante ? -