Amazon: nuovo deposito smistamento a Udine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il deposito di smistamento Amazon a Udine è entrato ufficialmente in funzione. La nuova struttura consentirà ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio sia nella gestione degli ordini sia nella velocità di consegna ai clienti, in particolare nella città di Udine e nelle aree limitrofe. Il nuovo deposito, che ha una superficie di oltre 4.500 metri quadrati, creerà 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino entro il 2022. Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano 40 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali. “Negli ultimi dieci anni siamo diventati uno dei più ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ildiè entrato ufficialmente in funzione. La nuova struttura consentirà addi potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio sia nella gestione degli ordini sia nella velocità di consegna ai clienti, in particolare nella città die nelle aree limitrofe. Il, che ha una superficie di oltre 4.500 metri quadrati, creerà 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino entro il 2022. Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna diassumano 40 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dale li consegneranno ai clienti finali. “Negli ultimi dieci anni siamo diventati uno dei più ...

Advertising

CarloCalenda : Negli ultimi giorni l'uso strumentale della definizione destra e sinistra ha raggiunto un nuovo apice. È il sintomo… - Link4Universe : Esce tra pochissimo (già ora in preorder su amazon) un nuovo libro che ho scritto insieme a Luca Perri e con disegn… - IlContiAndrea : Il ritorno di #Adele potrebbe essere segnato da un mega evento televisivo per presentare il suo nuovo album “30”. I… - udine20 : Amazon: nuovo deposito smistamento a Udine - - MartinJBest1 : RT @giriboneluca: Loro non sono come noi. Loro, siamo noi. LINX, il nuovo bestseller di Luca Giribone In libreria, su Amazon, IBS, Kobo… -