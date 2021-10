“Alto, bello… Nuovo fidanzato”. Elodie scoperta con lui dopo l’addio da Marracash (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono diverse settimane che si sta parlando di una presunta rottura tra Elodie e il fidanzato Marracash. Il loro amore travolgente è scoppiato durante la realizzazione di Margarita, l’indimenticabile tormentone estivo che avevano registrato insieme. La coppia sembra ormai giunta ufficialmente al capolinea. In particolare oggi che la rivista Chi ha lanciato un altro scoop, che ha il nome di Davide Rossi. La star del pop nostrano, nonché Nuovo volto de Le iene, è stata pizzicata dai temibili paparazzi di Chi con un giovane avvezzo ai riflettori. Cosa ne sarà stato del rapper Marracash? I tantissimi di fan della coppia si stanno disperando, ma ancora non è chiaro cosa sia successo tra i due cantanti. Fatto sta che Elodie starebbe già vedendo una nuova ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono diverse settimane che si sta parlando di una presunta rottura trae il. Il loro amore travolgente è scoppiato durante la realizzazione di Margarita, l’indimenticabile tormentone estivo che avevano registrato insieme. La coppia sembra ormai giunta ufficialmente al capolinea. In particolare oggi che la rivista Chi ha lanciato un altro scoop, che ha il nome di Davide Rossi. La star del pop nostrano, nonchévolto de Le iene, è stata pizzicata dai temibili paparazzi di Chi con un giovane avvezzo ai riflettori. Cosa ne sarà stato del rapper? I tantissimi di fan della coppia si stanno disperando, ma ancora non è chiaro cosa sia successo tra i due cantanti. Fatto sta chestarebbe già vedendo una nuova ...

