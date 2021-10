Yemen | la petroliera Safer è una bomba ecologica ad orologeria - E i ribelli chiedono soldi per avvicinarsi

Advertising

Yemen petroliera

ilmessaggero.it

In mezzo al mare, al largo delle coste dello, c'è una nave, con sopra 1,1 milioni di barili di greggio. E' la Safer, lain decomposizione che è rimasta abbandonata dal 2017, ora rischia di esplodere. Una fuoriuscita di petrolio ...Nel Mar Rosso, e più precisamente a poche miglia dalla coste dello, unain avaria abbandonata da anni potrebbe presto disperdere in mare i suoi 1,1 milioni di barili di greggio. Si rischia non solo di distruggere l'ecosistema marino locale ma anche ...Lo scafo marcisce al largo dal 2017 con un milione di barili di greggio. L'Onu vorrebbe metterla in sicurezza ma alcuni gruppi yemeniti di Huthi si oppongono. E la corrosione procede lenta ma inarres ...Una petroliera abbandonata nel Mar Rosso rischia di provocare un disastro ambientale lasciando senza acqua 8 milioni di persone nello Yemen ...