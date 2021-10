WTA Indian Wells 2021: avanzano Krejcikova e Jabeur, eliminazione a sorpresa di Pliskova (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono delineati anche gli ultimi quarti di finale nel tabellone del WTA di Indian Wells. Clamorosa eliminazione della ceca Karolina Plyskova, testa di serie numero uno, battuta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 115 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-5. Una vittoria davvero eccezionale quella della tennista sudamericana, che ora affronterà l’estone Anett Kontaveit, che ha superato la canadese Bianca Andreescu in due set per 7-6 6-3. Netta vittoria, invece, per la tunisina Ons Jabeur, che ha sconfitto con un perentorio 6-1 6-3 l’americana Danielle Collins e se la vedrà nei quarti di finale con la russa Anna Kalinskaya, altra grande sorpresa del torneo americano. La numero 151 del mondo ha rimontato e battuto la svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 1-6 6-1 ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono delineati anche gli ultimi quarti di finale nel tabellone del WTA di. Clamorosadella ceca Karolina Plyskova, testa di serie numero uno, battuta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 115 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-5. Una vittoria davvero eccezionale quella della tennista sudamericana, che ora affronterà l’estone Anett Kontaveit, che ha superato la canadese Bianca Andreescu in due set per 7-6 6-3. Netta vittoria, invece, per la tunisina Ons, che ha sconfitto con un perentorio 6-1 6-3 l’americana Danielle Collins e se la vedrà nei quarti di finale con la russa Anna Kalinskaya, altra grandedel torneo americano. La numero 151 del mondo ha rimontato e battuto la svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 1-6 6-1 ...

Advertising

derbynewsitalia : Male Camila Giorgi che viene sconfitta subito a Indian Wells - Deepnightpress : Indian Wells 2021: Pronostico Elina Svitolina vs Jessica Pegula 12-10-21 #Svitolina #Pegula #BNPPO21… - infoitsport : Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio del Day 5. Alexaner Zverev vince e conquista matemati… - Sofia04052020 : RT @WeAreTennisITA: Stop per Paolini ? Finisce il torneo di Indian Wells per Jasmine, battuta dall'americana Pegula per 6-4 6-1. Paolini t… - infoitsport : PAOLINI-PEGULA STANOTTE in tv: orario, canale e diretta streaming WTA 1000 Indian Wells 2021 -