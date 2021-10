Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021)12 OTTOBREORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SI STA INTENSIFICANDO ILL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TOR VERGATA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO E PIU AVANTI CODE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO. IN DIREZIONE OPPOSTA CODE DA TOR CERVARA AL GRA SULLA PONTINA CODE ALTEZZA POMEZIA E Più AVANTI DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONESULLA ...