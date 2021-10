Under 20, Italia-Portogallo finisce 1-1: Di Serio titolare (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrosinone – Settantacinque minuti per Giuseppe Di Serio nel terzo appuntamento del torneo 8 Nazioni Under 20. Il Commissario tecnico Alberto Bollini ha schierato nell’undici titolare l’attaccante del Benevento nel match pareggiato 1-1 contro il Portogallo giocato al Benito Stirpe di Frosinone. La punta trentina è stata sostituita al 76? dallo juventino Pecorino dopo una buona prestazione priva di gol ma arricchita dall’azione di disturbo che ha portato al vantaggio firmato da Tongya al primo minuto di recupero del primo tempo. Un giro di orologio dopo è arrivata la sfortunata autorete di Ponsi per il definitivo 1-1. Nella ripresa – complice la superiorità numerica dovuta all’espulsione di André Amaro al 52? – gli uomini di Bollini hanno provato più volte a far male al portiere ospite ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrosinone – Settantacinque minuti per Giuseppe Dinel terzo appuntamento del torneo 8 Nazioni20. Il Commissario tecnico Alberto Bollini ha schierato nell’undicil’attaccante del Benevento nel match pareggiato 1-1 contro ilgiocato al Benito Stirpe di Frosinone. La punta trentina è stata sostituita al 76? dallo juventino Pecorino dopo una buona prestazione priva di gol ma arricchita dall’azione di disturbo che ha portato al vantaggio firmato da Tongya al primo minuto di recupero del primo tempo. Un giro di orologio dopo è arrivata la sfortunata autorete di Ponsi per il definitivo 1-1. Nella ripresa – complice la superiorità numerica dovuta all’espulsione di André Amaro al 52? – gli uomini di Bollini hanno provato più volte a far male al portiere ospite ...

Advertising

LaStampa : Mondiali Under 21 di pallavolo: Russia battuta 3-0, l’Italia è campione del mondo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Qualif. Euro Under 21, Italia-Svezia: live report, formazioni e dettagli - cmdotcom : Segui LIVE Italia-Svezia Under 21 gara valida per le qualificazioni agli Europei. Le formazioni ufficiali: #Lucca… - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Qualif. Euro Under 21, Italia-Svezia: live report, formazioni e dettagli - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Qualif. Euro Under 21, Italia-Svezia: live report, formazioni e dettagli -