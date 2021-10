Ultime Notizie Roma del 12-10-2021 ore 11:10 (Di martedì 12 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio un buco da 22,9 miliardi Questo è il dato nelle casse degli enti locali lasciato dalla pandemia a lanciare l’allarme il comitato delle regioni presentando le sue Stime per le nostre amministrazioni Nel 2020 il covid ha causato perdite notevoli Tutta colpa delle maggiori spese da sostenere per far fronte all’emergenza delle mancate Entrate dovute alla crisi la Valle d’Aosta è stata la regina europei con il tasso più elevato di decessi ogni 100.000 abitanti dall’inizio della vendemmia fino al primo giugno terza la Lombardia Quinto il friuli-venezia Giulia effetti ma l’Emilia Romagna e quanto emerge da perometro del comitato delle regioni europee pubblicati In occasione della settimana Europea delle città e delle regioni la gestione della prima fase della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio un buco da 22,9 miliardi Questo è il dato nelle casse degli enti locali lasciato dalla pandemia a lanciare l’allarme il comitato delle regioni presentando le sue Stime per le nostre amministrazioni Nel 2020 il covid ha causato perdite notevoli Tutta colpa delle maggiori spese da sostenere per far fronte all’emergenza delle mancate Entrate dovute alla crisi la Valle d’Aosta è stata la regina europei con il tasso più elevato di decessi ogni 100.000 abitanti dall’inizio della vendemmia fino al primo giugno terza la Lombardia Quinto il friuli-venezia Giulia effetti ma l’Emiliagna e quanto emerge da perometro del comitato delle regioni europee pubblicati In occasione della settimana Europea delle città e delle regioni la gestione della prima fase della ...

