Squid Game, la serie tv diventa realtà: presto in arrivo la versione reale dei giochi visti nelle puntate (Di martedì 12 ottobre 2021) Un vero e proprio fenomeno di massa che sta prendendo piede in tutto il mondo e che non ha per nulla intenzione di fermarsi. Da quando Squid Game ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming di Netflix non smette più di crescere la fama di questo contenuto che sta scalando tutte le classifiche dei contenuti più visti di sempre sul catalogo. Un successo inaspettato e del tutto incontrollato quello che sta facendo eco alle vicende dei protagonisti della serie alle prese con i giochi per bambini utilizzati per eliminare i concorrenti uno dopo l'altro. E saranno proprio i giochi ad essere i protagonisti della prima versione reale della serie tv che andrà in scena proprio oggi 12 ottobre 2021. Tutto quello che c'è da sapere.

