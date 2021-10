Sono appassionato e leggo di tutto, Nicola Franco alla Taverna sui libri sul fascismo (Di martedì 12 ottobre 2021) 'Non ho solo questi due libri sul fascismo e nazismo. Sono appassionato di storia, leggo di tutto, ho una libreria a 8 ante con 1000 libri, anche su comunismo. Che Guevara e antica Roma. È una foto che risale ad un anno fa quando facevamo le call del Consiglio municipale in video ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 ottobre 2021) 'Non ho solo questi duesule nazismo.di storia,di, ho una libreria a 8 ante con 1000, anche su comunismo. Che Guevara e antica Roma. È una foto che risale ad un anno fa quando facevamo le call del Consiglio municipale in video ...

Advertising

CarloCalenda : Siamo terzi, il che è un balsamo per l’amor proprio, sfiorando il 20%. Prima lista a Roma superando PD e FDI. Sono… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Sono appassionato e leggo di tutto, Nicola Franco alla Taverna sui libri sul fascismo #nicolafranco #paolataverna #iltempoquo… - BernardinoNico4 : @f_girasole @wonderful_g Racchiude L'ANIMA Scozzese, come te sono appassionato DI storie MEDIEVALI e dell' occulto. - LegalBugliano : @tempoweb 'sono appassionato di caccia sparo a tutto ma lo faccio per fame' (Lee Harvey Oswald) - tempoweb : Sono appassionato e leggo di tutto, Nicola Franco alla Taverna sui libri sul fascismo #nicolafranco #paolataverna… -