Sciogliere Forza Nuova: il Consiglio approva la mozione; la minoranza si astiene (Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. Astensione. Questa è la decisione dei consiglieri di minoranza rispetto alla mozione urgente, che ricalca quella nazionale, presentata nella tarda serata di lunedì in Consiglio comunale dalla Francesca Riccardi del Pd e sottoscritto da tutta la maggioranza. Nel testo si condannavano i fatti accaduti a Roma lo scorso 9 ottobre e si chiedeva lo scioglimento del partito di estrema destra Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista. La discussione è andata avanti fino a dopo la mezzanotte: unanime la condanna agli atti di violenza e la solidarietà alla Cgil e al personale sanitario per gli attacchi subiti, ma sulla richiesta di sciogliemento del partito di Roberto Fiore il Consiglio si è spaccato. Andrea Tremaglia di Fratelli d'Italia ha definito ...

