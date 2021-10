Sassoli “Il turismo deve essere al centro della ripresa europea”

(Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo un tempo di grandi sfide e la drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata un vero e proprio spartiacque, un evento devastante quanto inatteso. Tutto ciò ha determinato forti cambiamenti non solo sul piano economico e sociale ma anche sui nostri stili di vita e sulle nostre abitudini. In questo senso il– che rappresenta una delle maggiori fonti di guadagno per l’UE – è stato senza dubbio uno dei settori più colpiti. Si stima infatti che a causapandemia, alcuni sotto-settori turistici hanno avuto perdite tra il 70 e l’80%, con un impatto negativo di circa 11 milioni di posti di lavoro”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, David, al Global Tourism Forum 2021.“L’Europa è la prima destinazione turistica al mondo e dunque è importante sostenere questo settore perchè, ...

Bruxelles, 12 ott 12:06 - Per rendere il sistema del turismo più efficace è importante utilizzare in modo intelligente non solo le opportunità di finanziamento... David Sassoli che ha definito l'Italia "Un Paese meraviglioso, un luogo in cui la natura e la ... ROMA (ITALPRESS) - "Viviamo un tempo di grandi sfide e la drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata un vero e proprio spartiacque, un evento devas ... ROMA - "Le citta' possono mettere in atto politiche europee sulle quali a volte i governi nazionali sono un po' timidi. Cambiamento climatico, lotta alla ...