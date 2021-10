Samsung Galaxy M52 5G: imminente l’arrivo in Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) Sembrerebbe vicino l’arrivo anche nel nostro paese del nuovo Samsung Galaxy M52 5G, device con SoC Qualcomm Snapdragon 778G, display Super AMOLED da 6,7? FHD+ e 6GB di memoria RAM estendibili virtualmente tramite tecnologia RAM Plus Il nuovo smartphone medio gamma di Samsung è apparso da qualche giorno su Amazon ad un prezzo di 399 euro, ma a mancare all’appello è ancora la disponibilità per il nostro mercato, ma dovrebbe essere ormai prossima. Il Galaxy M52 5G avrà uno schermo da ben 6,7” di tipo Super AMOLED FHD+ con refresh rate fino a 120Hz, 6GB di memoria RAM che coadiuvano il SoC Qualcomm Snapdragon 778G ed una batteria che supporta la ricarica rapida a 25W. Samsung Galaxy M52 5G: scheda tecnica All’interno del device trovano posto: Display: Super AMOLED da ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 ottobre 2021) Sembrerebbe vicinoanche nel nostro paese del nuovoM52 5G, device con SoC Qualcomm Snapdragon 778G, display Super AMOLED da 6,7? FHD+ e 6GB di memoria RAM estendibili virtualmente tramite tecnologia RAM Plus Il nuovo smartphone medio gamma diè apparso da qualche giorno su Amazon ad un prezzo di 399 euro, ma a mancare all’appello è ancora la disponibilità per il nostro mercato, ma dovrebbe essere ormai prossima. IlM52 5G avrà uno schermo da ben 6,7” di tipo Super AMOLED FHD+ con refresh rate fino a 120Hz, 6GB di memoria RAM che coadiuvano il SoC Qualcomm Snapdragon 778G ed una batteria che supporta la ricarica rapida a 25W.M52 5G: scheda tecnica All’interno del device trovano posto: Display: Super AMOLED da ...

