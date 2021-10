Roma | rimossa l’insegna del Bar Moccia | era il quartier generale dell’omonimo clan a Tor Bella Monaca

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sgomberato il locale edel Bara Tor. I carabinieri lo avevano sequestrato qualche mese fa, revocando la licenza all’omonimono: era infatti la base logistica e operativa di un fiorente traffico di stupefacenti. Ora sarà riconsegnato all’Ater, proprietario dello stabile in cui si trova l’immobile. “Bene la rimozione insegna Bara Tor. Il locale era stato sequestrato mesi fa perché ritrovo di criminali”, ha twittato la sindaca uscente Virginia Raggi. “Ringrazio Prefettura e forze dell’ordine. Le istituzioni unite vincono. Dopo i Casamonica ora il, ala battaglia per la legalità deve ...

Nel quartiere popolare di Roma, infatti, è stata rimossa l'insegna del bar Moccia, gestito dall'omonimo clan. L'operazione di questa mattina rientra nella strategia condotta dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi. "Prosegue l'impegno delle istituzioni e delle forze dell'ordine per il contrasto all'abusivismo e il ripristino della legalità nei complessi di edilizia residenziale pubblica a Roma", ha aggiunto Valeriani.