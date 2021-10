Roma | è boom abbonamenti | già 14mila in 24 ore

Leggi su sportface

(Di martedì 12 ottobre 2021) Entusiasmo alle stelle in casaall’apertura della campagna. Una voglia di giallorosso che risiede nella fiducia verso la proprietà dei Friedkin e culminata con l’arrivo di José Mourinho, oltre che dei buoni risultati ottenuti in questa prima parte di stagione. Senza dimenticare, ovviamente, la riapertura degli stadi al 75%, con concrete possibilità di vedere aumentare la capienza al 100% in non molto tempo. Ecco quindi che per la campagna, aperta ieri, lunedì 11 ottobre, sono stati vendutitagliandi in meno di 24 ore. Si ricorda che fino a giovedì 14 ottobre alle ore 11 sussisterà il diritto di prelazione per gli abbonati della stagione 2019/2020, che potranno confermare o meno il loro posto. Ma, per fare un esempio, la vendita libera della Distinti Sud ha già fatto registrare il ...