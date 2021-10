PSG, in arrivo la prima convocazione per Sergio Ramos (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista del match di venerdì sera contro l’Angers potrebbe esserci la prima convocazione con la maglia del PSG per Sergio Ramos. Finora il difensore spagnolo non ha partecipato a nessuna gara ufficiale con i parigini a causa di un problema al polpaccio che ora sembra si sia risolto definitivamente. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista del match di venerdì sera contro l’Angers potrebbe esserci lacon la maglia del PSG per. Finora il difensore spagnolo non ha partecipato a nessuna gara ufficiale con i parigini a causa di un problema al polpaccio che ora sembra si sia risolto definitivamente. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

