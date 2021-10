Progetto per San Nicola Manfredi all’attacco di Vernillo | “Esterrefatti dalle notizie sulla giunta”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResta caldo il clima politico a San. Scrive il gruppo che sosteneva la candidatura a sindaco di Angelo Capobianco: “Le primenuovalasciano. Il sindacodeve spiegare alla cittadinanza chi sono i suoi sponsor esterni e i suoi riferimenti politici. Sparisce lo storico criterio della rappresentanza territoriale: l’area collinare è senza rappresentanza in. Non esistono assessori con l’orologio o col calendario. Abbiamo un quarto uomo al Bilancio, nel senso che è di Quarto, in provincia di Napoli, dove ha avuto una esperienza amministrativa breve: infatti l’amministrazione fu poi sciolta dal Viminale per collusioni con i clan. Sono cose che ...