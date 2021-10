Perché è facile non capirsi? Emanuela Falcetti, conduttrice RaiRadio Uno: 'La mancanza di tempo porta incomunicabilità' (Di martedì 12 ottobre 2021) Io la chiamo incomprensione, ambiguità, ipocrisia. Quando si parla non esiste un fraintendimento buono, il lapsus involontario, l'errore innocente. La responsabilità del fraintendimento è spesso ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021) Io la chiamo incomprensione, ambiguità, ipocrisia. Quando si parla non esiste un fraintendimento buono, il lapsus involontario, l'errore innocente. La responsabilità del fraintendimento è spesso ...

Advertising

simona25501229 : RT @SaraSer62735405: Le persone solari hanno una marcia in più, ecco perchè è così facile amarle. Sabrina La Rosa - SoMarzius : @cicisbrinzi84 @MissLemon79 Si però trovo assurdo basare il valore di un'amicizia di questo. O credere che uno non… - putipo : @danielelozzi @Gabblo22 Ci siamo accalcati perché a differenza tua che la Tevere l'avresti trovata in abbonamento p… - AlvisiConci : @coledoni Sai perché? Perché gli antifascisti sono tutti intenti a fare la guerra ad IV. Lei con le praterie di Ber… - diddinyc : RT @orporick: (Io in media impiego circa due ore a preparare una verifica di matematica. Un'ora e quarantacinque per fare, valutare, sistem… -