Oroscopo Gemelli domani 13 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 12 ottobre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 13 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Carissimi Gemelli, in questa giornata di mercoledì la posizione della Luna sembra voler indicare che sorgerà un qualche tipo di questione, positiva o negativa, legata ai soldi. Con l'ausilio di Mercurio e Marte, entrambi positivi, potrebbe trattarsi, più probabilmente, di un ottimo guadagno, dovuto però a qualche investimento passato! Venere è opposta, e quindi l'amore non sembra regalare nulla di positivo.

