Ora di Futuro 2021, Benes: “Generazione Alpha chiede una scuola laboratoriale, tecnologica, sostenibile e aperta all’ascolto” (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – “L’Osservatorio Ora di Futuro 2021 si è concentrato sulla scuola e su quello che i bambini chiedono per la classe del Futuro. È emerso che i bambini vogliono una scuola laboratoriale e tecnologica per imparare facendo attraverso lavori in gruppo. Vogliono sviluppare delle soft skill che riguardano anche l’aspetto relazionale e desiderano delle scuole immerse nel verde collegati con parchi e campi sportivi. Chiedono scuole molto sostenibili dal punto di vista ambientale con pannelli solari e pale eoliche. Delle scuole in cui poter crescere nel modo migliore, scuole che siano al centro della società, in cui poter fare attività anche al pomeriggio insieme alle famiglie”. È quanto ha affermato Roberto Benes, coordinatore nazionale di “Ora di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – “L’Osservatorio Ora disi è concentrato sullae su quello che i bambini chiedono per la classe del. È emerso che i bambini vogliono unaper imparare facendo attraverso lavori in gruppo. Vogliono sviluppare delle soft skill che riguardano anche l’aspetto relazionale e desiderano delle scuole immerse nel verde collegati con parchi e campi sportivi. Chiedono scuole molto sostenibili dal punto di vista ambientale con pannelli solari e pale eoliche. Delle scuole in cui poter crescere nel modo migliore, scuole che siano al centro della società, in cui poter fare attività anche al pomeriggio insieme alle famiglie”. È quanto ha affermato Roberto, coordinatore nazionale di “Ora di ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Qualcuno sta cercando di costringerci ad inginocchiarci, ma io credo che, ora più che mai, non possiamo arrenderc… - SenatoStampa : #OradiFuturo. In diretta dalla #SalaCapitolare, presentazione Osservatorio 2021 - Eurosport_IT : Donnarumma e il tatuaggio con lo stemma Milan, per ora è un tattoo finto ma nel futuro... ??????? - Gianluc37578034 : RT @f_burla: «È chiaro che una volta rilasciata a tutti l’identità digitale, per ora condizionata a esigenze sanitarie, possa essere in fut… - orsoladelzenero : RT @FratellidItalia: ?? Qualcuno sta cercando di costringerci ad inginocchiarci, ma io credo che, ora più che mai, non possiamo arrenderci,… -