Napoli-Legia Varsavia, il prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Polonia (Di martedì 12 ottobre 2021) Il prefetto di Napoli ha vietato la vendita dei biglietti per la partita tra i partenopei e il Legia Varsavia, valida per la terza giornata di Europa League, ai residenti in Polonia. Dunque ci potranno essere tifosi ospiti allo stadio Maradona, ma questi non potranno risiedere nel territorio d’origine dell’avversaria degli azzurri. Lo si apprende dal club di De Laurentiis, che ha riportato queste informazioni in vista della sfida del 21 ottobre. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildihato ladeiper la partita tra i partenopei e il, valida per la terza giornata di Europa League, aiin. Dunque ci potranno essere tifosi ospiti allo stadio Maradona, ma questi non potranno risiedere nel territorio d’origine dell’avversaria degli azzurri. Lo si apprende dal club di De Laurentiis, che ha riportato queste informazioni in vista della sfida del 21 ottobre. SportFace.

