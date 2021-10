Meloni: «Mi sono stufata, il governo sciolga pure Forza Nuova». Salvini sbotta: «Basta parlare di fascismo» (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo i violenti scontri di sabato scorso a Roma, «Fratelli d’Italia voterà per lo scioglimento di Forza Nuova». Ad annunciarlo in mattinata è stato Fabio Rampelli, deputato e vicepresidente della Camera, e tra gli esponenti di maggior spicco di FdI. Mancava però la conferma della leader di FdI, Giorgia Meloni, che è arrivata in serata, in un’intervista a Rete4. «Adesso mi sono stufata di questa cosa di Forza Nuova – ha dichiarato la leader di Fdi -. Forza Nuova la può sciogliere il governo, se vuole: al ministero dell’Interno da dieci anni c’è il Pd, non se ne sono accorti che c’era un problema? Perché non l’hanno sciolta se la volevano sciogliere?». E la leader di FdI torna ad attaccare la ministra ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo i violenti scontri di sabato scorso a Roma, «Fratelli d’Italia voterà per lo scioglimento di». Ad annunciarlo in mattinata è stato Fabio Rampelli, deputato e vicepresidente della Camera, e tra gli esponenti di maggior spicco di FdI. Mancava però la conferma della leader di FdI, Giorgia, che è arrivata in serata, in un’intervista a Rete4. «Adesso midi questa cosa di– ha dichiarato la leader di Fdi -.la può sciogliere il, se vuole: al ministero dell’Interno da dieci anni c’è il Pd, non se neaccorti che c’era un problema? Perché non l’hanno sciolta se la volevano sciogliere?». E la leader di FdI torna ad attaccare la ministra ...

