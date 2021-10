Meghan e Harry, il gesto che ha fatto infuriare William e Kate (Di martedì 12 ottobre 2021) I duchi di Sussex continuano a dare battaglia alla Royal Family, che pure cerca in tutti i modi di riportare la pace. Stavolta, però, ne hanno combinata una grossa. Ecco il gesto di Harry e Meghan che ha fatto infuriare William e Kate. I duchi di Sussex ci hanno ormai abituati a decisioni improvvise e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 12 ottobre 2021) I duchi di Sussex continuano a dare battaglia alla Royal Family, che pure cerca in tutti i modi di riportare la pace. Stavolta, però, ne hanno combinata una grossa. Ecco ildiche ha. I duchi di Sussex ci hanno ormai abituati a decisioni improvvise e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

zazoomblog : “Questa la regina non gliela perdona”. Harry e Meghan la scelta choc sulla figlia Lilibet Diana - #“Questa #regina… - Italia_Notizie : “Harry e Meghan non parteciperanno alla festa per la statua dedicata a Lady D.” La rivelazione che fa tremare Bucki… - FQMagazineit : “Harry e Meghan non parteciperanno alla festa per la statua dedicata a Lady D.” La rivelazione che fa tremare Bucki… - Italia_Notizie : Harry e Meghan, nuovo affronto a The Queen: niente battesimo a Windsor per Lilibet - FilippoCarmigna : Altro che ramoscello d’ulivo, Harry e Meghan battezzeranno Lilibet Diana in California -