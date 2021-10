Masters1000 Indian Wells 2021 | Medvedev | Ruud e Hurkacz agli ottavi di finale | eliminato Rublev

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021) Una lunga giornata a, in California, ed è il momento di fare il punto della situazione relativamente ai risultati del tabellone del singolare maschile. Definito in parte il quadro dei qualificatidi, in attesa dei match di oggi della parte bassa del main draw. Missione compiuta per Caspere Hubert. Il norvegese ha sofferto molto contro il sudafricano Lloyd Harris (n.31 del ranking), ma è venuto fuori alla distanza grazie a una preparazione fisica notevole: 6-7 (4) 6-4 6-4 per il n.10 ATP e sfidacontro l’argentino Diego Schwartzman (testa di serie n.15), impostosi per 5-7 6-4 6-0 contro il britannico Daniel Evans (n.22 del mondo) al termine di un match molto particolare. Il ...