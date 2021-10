Massimo Ferrero furioso contro Adriano Panatta: che scontro in diretta! – VIDEO (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel corso dell’ultima puntata di ‘Quelli del Lunedì’, Massimo Ferrero ha attaccato duramente in diretta Adriano Panatta. L’ultima puntata di Quelli del Lunedì, programma dedicato al calcio che questa settimana ha parlato della nazionale (la Serie A ha fatto una pausa per la Nations League) di Roberto Mancini e della delusione per una qualificazione alla finale mancata solo per degli episodi sfavorevoli ed un’eccessiva leggerezza da parte di Bonucci. Nello studio Paolo Kessisoglou e Luca Bizzarri, dove ci sono come conduttori anche Mia Ceran e Federico Russo, c’era come ospite il campione di tennis Adriano Panatta, ad oggi uno dei tennisti più vincenti della nostra storia. Il suo intervento sulla Nazionale è stato ascoltato da tutti con estremo interesse, ma c’è stato ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel corso dell’ultima puntata di ‘Quelli del Lunedì’,ha attaccato duramente in diretta. L’ultima puntata di Quelli del Lunedì, programma dedicato al calcio che questa settimana ha parlato della nazionale (la Serie A ha fatto una pausa per la Nations League) di Roberto Mancini e della delusione per una qualificazione alla finale mancata solo per degli episodi sfavorevoli ed un’eccessiva leggerezza da parte di Bonucci. Nello studio Paolo Kessisoglou e Luca Bizzarri, dove ci sono come conduttori anche Mia Ceran e Federico Russo, c’era come ospite il campione di tennis, ad oggi uno dei tennisti più vincenti della nostra storia. Il suo intervento sulla Nazionale è stato ascoltato da tutti con estremo interesse, ma c’è stato ...

