L' icona dell' intrattenimento statunitense Damon Dash è pronto a entrare in Europa | Asia e Africa con iniziative televisive e cinematografiche innovative

(Di martedì 12 ottobre 2021) AMSTERDAM, 12 ottobre 2021 /PRNewswire/"Dame", il famoso imprenditore americano e co-fondatore con Jay-Z di Roc-A-Fella Records presenterà e co-produrrà l'innovativa docuserie in 10 episodi chiamata 'Hip-Hop Invasion'. La serie sarà prodotta come parte di una impresa comune con l'azienda olandese di broadcasting 4Mat Factory come parte di una più ampia partnership tra le due aziende. In 'Hip-Hop Invasion' Dameci porta attraverso la storia'Hip-Hop come ha spazzato il mondo. In ogni episodio Dame va alla ricerca di come la cultura, la musica e il business'Hip-Hop hanno viaggiato dal Bronx, New York alla fine degli anni '70/inizio anni '80 e hanno invaso ogni città, villaggio e paese del mondo. Dal Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Sud, ...

La partnership tra Dame Dash Studios e 4Mat Factory include anche la rappresentanza commerciale e la distribuzione di diversi progetti DDS, TV e film come Rocky Road, un viaggio intimo nell'esperienza ...