Lazio | Lotito furioso con i suoi | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le ultime partite dellanon sono state all’altezza, anche a livello di prestazione. Per questo, il presidente dei biancocelesti, Claudio, si è fatto sentire dainello spogliatoio. Inoltre, avrebbe congelato la situazione legata ai rinnovi.Le ultime uscite, in effetti, non sono state delle migliori per la squadra di Maurizio Sarri, eccezion fatta per il derby. Ora, c’è l’ex Inzaghi che tornerà a Roma con la sua Inter, occasione ghiotta per i biancocelesti per dimostrare il valore altalenante mostrato fino ad ora. LEGGI ANCHE: La Juventus trema: il Newcastle punta due bianconeri! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.