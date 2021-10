L’afroamericano paraplegico trascinato per i capelli dalla Polizia in Ohio | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ancora un caso di violenza da parte dellaamericana nei confronti di un cittadino afroamericano. Questa volta le immagini arrivano da Dayton, in, dove il 39enne Clifford Owensby è statofuorisua automobile – con tanto di strattone per i– da un agente che lo aveva fermato per una “sospetta presenza di droga a bordo”. L’uomo aveva spiegato, come mostra il, di non poter scenderesua vettura perchée lì è iniziata la violenza. TW: Police violencepolice officers drag a paraplegic Black man out of his car by his arms & hair during a traffic stop. He asks for a supervisor & screams for help, and cops instead pin him down & ridicule him for “making it ...