I Cugini Di Campagna omaggiano i Maneskin con la cover di Zitti E Buoni

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) In quel di Terni iDi, e sorprendono il pubblico composto. È quanto accaduto ieri sera, con la storica band di Anima Mia che improvvisamente ha premuto il pedale distorsore per far partire il riff di. Ivano “Napo” Michetti ha eseguito l’intro ed è scattato l’applauso. IDiNon sono mancati gli elementi custom, del resto la band di Nick Luciani si è ritagliata il suo pezzo di storia con le esibizioni corali. A più voci, dunque, iDisi sono esibiti nella loro versione di. Di fronte a loro non era certo presente un esercito di ...