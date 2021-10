(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - 'Una storia fatta di futuro': è lo slogan scelto per la giornata evento con cuiSpA, azienda made in Italy leader nel settore della Difesa, ha scelto di celebrare i suoi primi 70. Decadi fatte di successi e di impegno che hanno permesso a equipaggi e piattaforme militari di oltre 30 paesi nel mondo di tornare a casa sani e salvi. Nata dall'intuizione del suo fondatore Filippo Fratalocchi e sviluppata sulla base delle strategie visionarie del nipote Enzo Benigni,Spa ha guidato la storia del settore della difesain Italia, con un costante impegno nellae nell', ancora oggi elemento portante della sua strategia. Partita in un laboratorio della Tiburtina a Roma con 25 ...

marattin : @picovive Contro l'evasione non servono slogan o annunci di repressioni penali, ma buone idee. La fatturazione ele… - TV7Benevento : I 70 anni di Elettronica all'insegna di ricerca e innovazione... - MarcoBattaglia_ : RT @formichenews: ?? Elettronica presenta il "grande futuro". Con Baldoni, Di Maio, Giorgetti e Guerini ?? L'articolo di @MarcoBattaglia_… - formichenews : ?? Elettronica presenta il "grande futuro". Con Baldoni, Di Maio, Giorgetti e Guerini ?? L'articolo di… - ElettronicaGrp : Armen Sarkissian (Presidente della Repubblica di Armenia): Auguri ad Elettronica per questi 70 anni di #tecnologia.…

Lo ha detto Roberto Baldoni, Direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, intervenendo al dibattito 'A story made of future', per i 70 anni di Elettronica Group.