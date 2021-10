Green Pass obbligatorio lavoro, cosa rischia chi non ce l’ha (Di martedì 12 ottobre 2021) Green Pass obbligatorio sul lavoro, prevale la linea dura per i dipendenti pubblici che non ce l’hanno. Chi è sorpreso senza dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione. E’ quanto emerge dalle linee guida per i controlli sul Green Pass nelle pubbliche amministrazioni dei ministri Renato Brunetta e Roberto Speranza, adottate oggi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi con Dpcm. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021)sul, prevale la linea dura per i dipendenti pubblici che non cenno. Chi è sorpreso senza dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione. E’ quanto emerge dalle linee guida per i controlli sulnelle pubbliche amministrazioni dei ministri Renato Brunetta e Roberto Speranza, adottate oggi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi con Dpcm. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o ...

