Green pass nelle piccole imprese? Un lavoratore su cinque non è vaccinato L’allarme di Granelli

"Il giudizio sul decreto che introduce il Green pass sui luoghi di lavoro è complessivamente positivo. Certo, per le micro e piccole imprese rimangono delle criticità da chiarire". Sono attimi concitati per Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato imprese. Venerdì scatta infatti l'obbligo, da parte degli imprenditori, di controllare la validità della certificazione vaccinale per i dipendenti. A poche ore dall'entrata in vigore delle disposizioni governative, si addensano ancora fitte zone d'ombra. Marco Granelli ConfartigianatoPresidente Granelli, di che tipo di problemi parla per le piccole imprese? Ci sono dei problemi applicativi. Sui controlli all'interno delle piccole ...

