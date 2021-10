Green Pass, conto alla rovescia per il 15 ottobre: allo studio Dpcm su controlli (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe firmare nei prossimi giorni un Dpcm con le indicazioni generali per le verifiche. Potrebbe essere messa in campo un'app simile a quella già utilizzata in ambito scolastico, ma si pensa anche a controlli giornalieri a campione o a tappeto. Nessuna retromarcia sulla durata della validità dei tamponi: 48 ore con test rapido e 72 ore con il molecolare Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe firmare nei prossimi giorni uncon le indicazioni generali per le verifiche. Potrebbe essere messa in campo un'app simile a quella già utilizzata in ambito scolastico, ma si pensa anche agiornalieri a campione o a tappeto. Nessuna retromarcia sulla durata della validità dei tamponi: 48 ore con test rapido e 72 ore con il molecolare

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Un decreto per sciogliere Forza Nuova: l'ipotesi sul tavolo del governo Draghi ... riuscendo ad infiltrarsi e ad intercettare le proteste e il malumore di tutti coloro che non hanno condiviso le scelte di governo in merito all'estensione dell'obbligo del Green pass". Intanto il ...

Dipendenti senza Green pass, chiude l'Anagrafe: interviene il ministro Brunetta TEGLIO VENETO - Il rischio chiusura del finisce all'attenzione del ministro veneziano Renato Brunetta . A poche ore dall'entrata in vigore dell'obbligo di presentazione del Green Pass da parte dei dipendenti pubblici, non c'è ancora chiarezza sui correttivi che potranno adottare gli amministratori locali nel caso in cui uno o più dipendenti 'insostituibili' vengano ...

Green pass, le norme che scattano dal 15 ottobre Rai News Green pass: verso le sospensioni dal lavoro Oltre il 5% non in regola con la certificazione Dal 15 entra in azienda o in ufficio solo chi ha la carta verde, lo stop ai dipendenti arriva dopo cinque giorni. Le sostituzioni sono in salita, "il personale formato è introvabile, possibili assunzi ...

Prova ’green pass’ per le aziende dei servizi Sei Toscana, Estra e Adf hanno varato dei protocolli per controllare che i dipendenti rispettino le regole. Il primo test il 15 ottobre ...

