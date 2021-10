GF Vip, la strategia di Davide Silvestri: «La nominerò sempre» (Di martedì 12 ottobre 2021) Fin dai primissimi giorni al GF Vip, Davide Silvestri è stato poco amato dai concorrenti e molto apprezzato dai telespettatori. Dopo l'ultima messa in onda, l'attore ha svelato ad alcuni compagni d'avventura la sua strategia di gioco. GF Vip: la strategia di Davide Silvestri Davide Silvestri l'ha ammesso fin dal video di presentazione per il GF Vip: la sua partecipazione è strettamente collegata alla voglia di vincere. Pertanto, farà di tutto per arrivare in finale. Un po' come fece quando venne scelto come naufrago de L'Isola dei Famosi, anche in questo reality ha intenzione di far fuori la concorrenza per avvicinarsi il più possibile al podio. Non a caso, dopo l'ultima puntata del GF Vip, ha svelato ad alcuni compagni d'avventura la sua ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 ottobre 2021) Fin dai primissimi giorni al GF Vip,è stato poco amato dai concorrenti e molto apprezzato dai telespettatori. Dopo l'ultima messa in onda, l'attore ha svelato ad alcuni compagni d'avventura la suadi gioco. GF Vip: ladil'ha ammesso fin dal video di presentazione per il GF Vip: la sua partecipazione è strettamente collegata alla voglia di vincere. Pertanto, farà di tutto per arrivare in finale. Un po' come fece quando venne scelto come naufrago de L'Isola dei Famosi, anche in questo reality ha intenzione di far fuori la concorrenza per avvicinarsi il più possibile al podio. Non a caso, dopo l'ultima puntata del GF Vip, ha svelato ad alcuni compagni d'avventura la sua ...

