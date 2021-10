GF Vip | la richiesta imbarazzante di Lulù

Leggi su solodonna

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo l’allontanamento da Manuel,chiede uno scambio di letto ad Alex Belli, proponendogli di dormire con Soleil Sorge. Ma la risposta dell’attore è secca: “Con le donne non ci dormo, non mettetemi in situazioni imbarazzanti”. Alex è innamoratissimo di sua moglie Delia Duran e la prova del 9 di questo amore è stato lunedì sera al termine della diretta quandoSelassié ha fatto unaad Articolo completo: dal blog SoloDonna