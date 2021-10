Forza nuova, quattro indagati per istigazione a delinquere dopo il sequestro del sito web (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono quattro gli indagati per istigazione a delinquere aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici nel filone d’inchiesta che ha portato al sequestro preventivo, disposto dalla Procura di Roma ed eseguito ieri dalla Polizia postale, del sito web di Forza nuova. Si tratta dei quattro firmatari del comunicato “Altro che Forza nuova. Il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà”, pubblicato sul sito: Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saja. I pm della Capitale hanno già aperto due fascicoli d’indagine relativi agli scontri di sabato, che riguardano rispettivamente l’organizzazione del raid nella sede della Cgil e gli autori materiali della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Sonogliperaggravata dall’utilizzo di strumenti informatici nel filone d’inchiesta che ha portato alpreventivo, disposto dalla Procura di Roma ed eseguito ieri dalla Polizia postale, delweb di. Si tratta deifirmatari del comunicato “Altro che. Il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà”, pubblicato sul: Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saja. I pm della Capitale hanno già aperto due fascicoli d’indagine relativi agli scontri di sabato, che riguardano rispettivamente l’organizzazione del raid nella sede della Cgil e gli autori materiali della ...

