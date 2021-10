Eruzione alle Canarie | crolla parete del vulcano Cumbre Vieja VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione alle

Sono tra 700 e 800 le persone a cui è stato ordinato di abbandonare le loro case per l'del vulcano Cumbre Vieja a La Palma. Lo hanno reso noto in conferenza stampa i responsabili ......La loro raccomandazione a chi è in zona è di prestare sempre attenzioneloro indicazioni. Secondo il Dipartimento di Sicurezza Nazionale Spagnolo, l'impatto dell'- iniziata il 19 ...Sono tra 700 e 800 le persone a cui è stato ordinato di abbandonare le loro case per l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja a La Palma. Lo hanno reso noto in conferenza stampa i responsabili del piano d' ...A causa del crollo della parete Nord del vulcano Cumbre Vieja, era scattato l'allarme a La Palma a causa di possibili nuove esplosioni e ed emissione di gas ...