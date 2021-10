Emergenza rifiuti dal 16 ottobre in 54 Comuni laziali | ecco il motivo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nuovain vista dal 16in 54che conferiscono presso la Rida Ambiente di Aprilia. La società avrebbe “ormai pressoché esaurito i propri sbocchi nelle discariche che finora hanno supplito alle perduranti inadempienze della Regione Lazio”, si legge nell’informativa inviata a tutti i, preannunciando la chiusura dal 16“e per due-tre settimane”. Ora le città “clienti” di Rida dovranno muoversi per tempo, per evitare che rimangano ia terra. Tra le città coinvolte ci sono anche Aprilia, Anzio, Latina, Ariccia, Bassiano, Castel Gandolfo, Cisterna, Cori, Lanuvio, Marino, Nettuno, Nemi, Rocca Massima, Rocca di Papa, Roccagorga, Sabaudia, Pontinia, San Felice, Sezze, Sermoneta, Priverno. Dal 15 luglio al 6 agosto 2021 Rida ...

..." in calo del 2% rispetto all'anno precedente " "soffre" di più le restrizioni dovute all'... In un contesto generale in cui isi sono ridotti del 3% e le raccolte differenziate ...'Nonostante le restrizioni derivanti dall'sanitaria e la conseguente riduzione a livello nazionale della produzione dei, la raccolta differenziata di carta e cartone cresce in tutto ...Reggio Calabria, il CentroDestra alza la voce in un'apposita conferenza stampa in merito all'emergenza rifiuti: 'dal 2019 si sapeva che sarebbe scaduto il contratto di Avr, persi due anni e sprecato..Emergenza rifiuti: la Regione Lazio diffida la Rida Ambiente: “l’impianto non deve essere chiuso” - Cronaca Anzio ...