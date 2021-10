Draghi: il G20 straordinario un successo, torna multilateralismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Innanzitutto rispondere alla crisi umanitaria che si preannuncia sempre più grave, e "non abbandinare" l'Afghanistan, poi l'impegno perchè il Paese asiatico non torni la base operativa del terrorismo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Innanzitutto rispondere alla crisi umanitaria che si preannuncia sempre più grave, e "non abbandinare" l'Afghanistan, poi l'impegno perchè il Paese asiatico non torni la base operativa del terrorismo, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - Palazzo_Chigi : #G20 #Afghanistan, Draghi: Invito tutti a lavorare insieme per non abbandonare l'Afghanistan. Nonostante le molte d… - AlmaNews24it : #G20 #Afghanistan: assenti #Russia e #Cina. L’auspicio di #Draghi - rosannanapoli1 : Adnkronos 3min Draghi al #G20 straordinario su #Afghanistan: 'Impedire collasso economico del Paese'. però... figli… -