Donnarumma | messaggi di pace ai tifosi del Milan | ecco la promessa a Le Iene

(Di martedì 12 ottobre 2021) "I fischi di San Siro? Mi dispiace, è normale. Sono cresciuto qui e sono sempre stato un tifoso del. Otto anni non si dimenticano facilmente". Gigitorna a parlare dopo i fischi ...

e il tatuaggio del Milan Durante l'intervistaha mostrato il tatuaggio sul suo avambraccio con la coppa dell'Europeo , la data dell'11 luglio 2021 e la bandiera tricolore che ...Quando ormai manca pochissimo al calcio d'inizio di Italia - Spagna, valida per la semifinale di Nations League, già iniziano ad apparire i primidei tifosi contro Gianluigi. Del suo caso se n'è parlato tanto, troppo in questi giorni, al punto che una partita così importante, la penultima che separa gli azzurri da un altro ...Negli ultimi giorni si è parlato molto dei fischi a Donnarumma a San Siro. Ora Gigio dice la sua, rompe il silenzio e parla a Le Iene. Questa è l’anticipazione che andrà in onda stasera: “C’è un po’ d ...Le Iene intervengono nella polemica dei fischi ricevuti da Donnarumma a San Siro duranta la gara della Nazionale con la Spagna.