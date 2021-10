Decreto Capienze | le scuole possono trattare i dati senza dover raccogliere il consenso di studenti e docenti We School | “Allarme privacy”

Advertising

IlContiAndrea : Crolla l'ultimo baluardo dei concerti nei palazzetti. I #Maneskin posticipano il tour di dicembre ad aprile 2022. I… - team_world : Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teat… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e spo… - ProDocente : L’allarme di Weschool: con il Decreto Capienze a rischio la privacy di 8 milioni di studenti - orizzontescuola : L’allarme di Weschool: con il Decreto Capienze a rischio la privacy di 8 milioni di studenti -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Capienze

Regioni.it

Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, ilche aumenta lenei luoghi di cultura e sport e le discoteche è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da sabato 9 ottobre. Mentre le nuove misure sono di fatto ...La 9a edizione del Milano Design Film Festival sembra da subito essere nata sotto una buona stella: il cosiddetto '' è ormai realtà e in tutti i cinema e teatri si può tornare a occupare il 100% dei posti in sala. Un innegabile buon auspicio per una edizione che torna (anche) fisica con una ...Ecco il testo del DL n. 139/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente le nuove capienze per i luoghi della cultura, dello sport e la riapertura delle discoteche ...Chi non rispetta il 60% negli impianti al chiuso e il 75% in quelli all'aperto, andrà in contro a una chiusura fino a 10 giorni ...