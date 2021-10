Da sola 90 anni senza cibo, avvilita chiama i Carabinieri: le comprano da mangiare e glielo portano a casa (Di martedì 12 ottobre 2021) È rimasta sola, in casa, senza cibo per chissà quanti giorni. Non poteva uscire di casa per comprare da mangiare a causa delle sue condizioni di salute, nessun parente si prendeva cura di lei; un tempo ad aiutarla c’era il marito ma poi purtroppo è morto e lei è rimasta sola nella loro casa nel quartiere Città Giardino. Terminate le speranze, la donna di circa 90 anni ha fatto un ultimo tentativo chiamando il 112. Gli ha chiesto se potessero portarle del cibo, perché lei non poteva ed era in difficoltà. I militari della Stazione Città Giardino ancora non conoscevano l’intero caso cui la signora gravava eppure si sono mobilitati nell’immediato. Città Giardino: i Carabinieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) È rimasta, inper chissà quanti giorni. Non poteva uscire diper comprare daa causa delle sue condizioni di salute, nessun parente si prendeva cura di lei; un tempo ad aiutarla c’era il marito ma poi purtroppo è morto e lei è rimastanella loronel quartiere Città Giardino. Terminate le speranze, la donna di circa 90ha fatto un ultimo tentativondo il 112. Gli ha chiesto se potessero portarle del, perché lei non poteva ed era in difficoltà. I militari della Stazione Città Giardino ancora non conoscevano l’intero caso cui la signora gravava eppure si sono mobilitati nell’immediato. Città Giardino: i...

