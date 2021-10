Coronavirus in Toscana: 4 morti a Firenze (tutti 90enni), oggi 12 ottobre. E 135 contagi (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono quattro i morti di Coronavirus, in Toscana, oggi 12 ottobre 2021. Risiedevano tutti a Firenze e avevano un'età media di 90 anni. Soo invece in calo, 135, i nuovi contagi (128 sono confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico) con età media di 41 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono quattro idi, in122021. Risiedevanoe avevano un'età media di 90 anni. Soo invece in calo, 135, i nuovi(128 sono confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico) con età media di 41 anni L'articolo proviene daPost.

