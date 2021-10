Confesercenti Campania: Obbligo di green pass utile ma non per tutti. Nella regione 5 mila imprese a rischio (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista del green pass obbligatorio, dal prossimo 15 ottobre, Confesercenti Campania pone l’accento su diverse criticità che rischiano di pesare sugli imprenditori campani. “Sia chiaro – esordisce Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – siamo a favore della campagna di vaccinazione e riteniamo utile in generale l’uso del green pass che sta diventando una sorta di passepartout per scongiurare la chiusura della attività commerciali. Tuttavia non può gravare sugli imprenditori la responsabilità e il peso economico del controllo del possesso del certificato de parte dei dipendenti. Il problema però ancora più grave riguarda quelle figure professionali “uniche” sulle quali si fonda l’attività specie delle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista delobbligatorio, dal prossimo 15 ottobre,pone l’accento su diverse criticità che rischiano di pesare sugli imprenditori campani. “Sia chiaro – esordisce Vincenzo Schiavo, presidente di– siamo a favore della campagna di vaccinazione e riteniamoin generale l’uso delche sta diventando una sorta diepartout per scongiurare la chiusura della attività commerciali. Tuttavia non può gravare sugli imprenditori la responsabilità e il peso economico del controllo del possesso del certificato de parte dei dipendenti. Il problema però ancora più grave riguarda quelle figure professionali “uniche” sulle quali si fonda l’attività specie delle ...

